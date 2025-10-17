deportes
Toluca vs Querétaro EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Disfruta completamente en vivo el partido de la décimo tercera fecha del futbol mexicano entre los Diablos Rojos y los Gallos Blancos, en donde el equipo de Antonio Mohamed busca consolidar su liderato

Eduardo Camarena
Liga MX
¡Continúa la fiesta del futbol mexicano! No te pierdas la continuación de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Toluca vs Querétaro en el Estadio Nemesio Díez, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

La cita es este sábado 18 de octubre a las 4:50 pm tiempo del centro de México.

Toluca FC
Querétaro
