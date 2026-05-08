Toluca vs Tigres: ¿Por qué la final de la Concachampions se jugará en el Nemesio Diez?

¿Estás listo para uno de los partidos más vibrantes de los últimos años a nivel continental? La Liga de Campeones de la Concacaf vivirá un espectacular duelo con la gran final entre Toluca y Tigres, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles respecto a este compromiso.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a esta gran final de Concachampions luego de vapulear al LAFC 4-0 en la vuelta y con un global de 5-2. Los Tigres, por su parte, no tuvieron demasiados problemas en derrotar al Nashville por un contundente 2-0 global y una victoria de 1-0 en el Volcán.

¿Cuándo será la gran final de la Concachampions entre Toluca y Tigres?

Lo primero que tienes que saber es que la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf se dará una vez culmine la Liguilla del Clausura 2026, pues de acuerdo con el calendario esta se llevará a cabo el sábado 30 de mayo del 2026; es decir, el mismo día de la final de la Champions League.

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¿Por qué la final se jugará en el Nemesio Diez?

Si se consideran los criterios de desempate de goles a favor, entonces la final de la Concachampions entre Tigres y Toluca se programará para este día dentro de la cancha del Nemesio Diez, mismo que cuenta con una capacidad para alrededor de 30,000 personas.

¿A qué hora y en dónde ver la final entre Toluca y Tigres?

Hasta el momento se desconoce el horario oficial de esta gran final entre Toluca y Tigres, por lo que se espera más información en los próximos días. No obstante, lo que sí es un hecho es que esta gran final de la Concachampions se podrá disfrutar a través de Fox One.

Toluca y Tigres, un antecedente con tintes espectaculares

Fue hace muy poco tiempo cuando choriceros y felinos se enfrentaron en el campo con un título de por medio. De hecho, fue en el Apertura 2025 pasado que Toluca vino de atrás para derrotar a Tigres, en una de las finales más recordadas en la última década en México.

