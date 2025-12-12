Toluca vs Tigres: Fecha, horario y dónde ver la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Se va a disputar la Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Toluca vs Tigres. Partido que define al campeón del futbol mexicano y aquí te decimos a detalla la fecha, hora y dónde podrás ver el juego.

La gran final de vuelta entre Toluca vs Tigres se disputa este domingo 14 de diciembre del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El partido lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Se define al próximo CAMPEÓN en el Infierno 👹🆚🐯 La GRAN FINAL de la Liga MX: Toluca vs Tigres, se vive en Azteca Deportes 🤩 #FinalBotanera ⁣

⁣

📅 Domingo 14 de diciembre

🕖 6:50 PM

📺 @AztecaSiete y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻 https://t.co/OqYzbKT3Ba ⁣⁣⁣

📱 APP… pic.twitter.com/9GnISzmf4i — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 12, 2025

Así llegan Toluca y Tigres a la final

Para la final de vuelta, llega Tigres con una ligera ventaja de 1-0 al ganar en el juego de ida con un gol de Ángel Correa. El Volcán se hizo presente y de locales van a buscar al Nemesio Diez levantar su noveno titulo de la mano de sus figuras Gignac y Nahuel Guzmán.

Los felinos llegan de eliminar a Xolos en Cuartos de Final al remontar un 3-0 en el juego de vuelta y de dejar fuera a Cruz Azul en Semifinales al empatar 2-2 en el marcador global.

Por otra parte, Toluca, actuales campeones del fubtol mexicano buscan el bicampeonato y cierran la serie en su estadio, por lo que intentaran hacer pasar a los felinos un infierno.

Toluca llega de elimianar a Juárez en Cuartos de Final con un marcador global de 2-1, mientras que en Semifinales eliminó a Rayados de Monterrey empatando en el marcador global 3-3 pero avanzando por la posición de la tabla.

Ahora, en la vuelta, estan bastante obligados de poder remontar el marcador para poder levantar nuevamente el titulo.

