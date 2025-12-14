logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Toluca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

El título del Apertura 2025 se definirá este domingo cuando se enfrenten Toluca y Tigres en la Final

Toluca vs Tigres en vivo
Toluca vs Tigres en vivo
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Francisco Fernández

Luego de un largo camino, finalmente este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten el Toluca y los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.

Te puede interesar: Liga BBVA MX: ¿Quiénes son los jugadores con más títulos en la historia del futbol mexicano?

RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Tags relacionados
Toluca FC Tigres de la UANL