Toluca vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online
El título del Apertura 2025 se definirá este domingo cuando se enfrenten Toluca y Tigres en la Final
Luego de un largo camino, finalmente este domingo 14 de diciembre se definirá al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX cuando se enfrenten el Toluca y los Tigres de la UANL en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense.
RESUMEN: Tigres 1 - 0 Toluca | Final Ida | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes