Toluca vs Tigres: Fecha, horario, canal y dónde ver EN VIVO y GRATIS la gran final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este domingo 14 de diciembre de 2025 el futbol mexicano vivirá una noche cargada de emociones y encontrará a su campeón, cuando Toluca y Tigres se enfrenten en el Estadio Nemesio Díez para definir al monarca del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El partido comenzará en punto de las 18:50 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, lo que garantiza que millones de aficionados puedan disfrutar del espectáculo sin costo alguno.

¿Cómo quedaron en la final de ida?

La final llega con ventaja mínima para los Tigres, que en el partido de ida disputada en el Estadio Universitario se impusieron 1-0 gracias a un tanto del astro argentino Ángel Correa. Sin embargo, el resultado deja abierta la eliminatoria y promete un duelo de alta tensión en la capital mexiquense. Toluca, que busca el bicampeonato y alcanzar las 12 estrellas para igualar a Chivas como el segundo máximo ganador del balompié azteca, confía en la fortaleza de su localía y en el apoyo de su afición para revertir la desventaja.

Por su parte, Tigres llega con la ilusión de conquistar su noveno título de Liga BBVA MX y reafirmar su condición de uno de los equipos más dominantes de la última década. La experiencia de su base campeona de 2023, sumada al talento de figuras como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, será clave para intentar mantener la ventaja y levantar el trofeo en territorio ajeno.

¿Dónde ver la final Toluca vs Tigres?

TV Azteca transmitirá la final de vuelta a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes contando con narración estelar de Christian Martinoli y el análisis de Luis Garcia, Jorge Campos y Zague, además en la cancha con la intervención oportuna de Carlos Guerrero y David Medrano a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México. Un despliegue especial para llevar cada detalle del encuentro a los hogares mexicanos.

El Nemesio Díez se vestirá de gala para recibir una final que promete dramatismo puro. La historia y la estadística se combinan para ofrecer un choque memorable: Toluca quiere defender su corona y Tigres busca rugir nuevamente en lo más alto.

