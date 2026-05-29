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Fútbol

Toluca y Tigres se juegan la Final de CONCACAF Champions Cup

Ciudad de México a 29 de mayo de 2026.- El fútbol de la región está listo para vivir una de sus noches más importantes del año. Toluca y Tigres disputarán este 30 de mayo la gran Final de la CONCACAF Champions Cup 2026, en un enfrentamiento que reunirá a dos de las instituciones más protagonistas del fútbol mexicano en la última década y que, además del campeonato continental, pondrá en juego el primer boleto de la confederación rumbo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Toluca y Tigres se juegan la Final de CONCACAF Champions Cup
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Escrito por: Redacción Azteca Deportes

La final enfrenta dos proyectos acostumbrados a competir al máximo nivel. Toluca llega en uno de los momentos más sólidos de su historia reciente, luego de conquistar el bicampeonato de Liga MX en el Clausura y Apertura 2025 bajo el mando de Antonio Mohamed. Ahora, los Diablos Rojos buscarán trasladar ese dominio al plano internacional y conquistar el tercer título de CONCACAF en la historia del club, tras las consagraciones de 1968 y 2003.

Del otro lado, Tigres buscará volver a la cima del fútbol de la región y sumar un nuevo campeonato continental a sus vitrinas, luego del título obtenido en 2020. El conjunto regiomontano llega respaldado por la experiencia de un plantel habituado a disputar instancias decisivas y por una historia reciente que lo ha convertido en uno de los equipos más competitivos de la zona.

Toluca y Tigres se juegan la Final de CONCACAF Champions Cup

Más allá de la cancha, Caliente.mx reafirma su compromiso con el fútbol de la región como patrocinador de Toluca y de la CONCACAF Champions Cup 2026, formando parte de la experiencia alrededor de la final con presencia especial durante el evento y una sorpresa preparada para los asistentes.

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde Toluca aparece con una línea de -110 para conquistar el título, mientras que Tigres cuenta con momio de +285. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +260, anticipando una final cerrada entre dos planteles acostumbrados a competir bajo presión.

En caso de apostar $1,000 pesos por Toluca campeón ganarías $1,910 pesos, y en caso de apostar $1,000 pesos por Tigres campeón ganarías $3,850 pesos.

Recuerda que si es tu primera vez en Caliente.mx puedes recibir un bono de $1,000 pesos de regalo, sin deposito, para que puedas sumarte a la emoción de la final de la Concacaf Champions Cup, entre Toluca vs Tigres.

Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.mx