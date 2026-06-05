Tommy Smith: el sólido defensa de Nueva Zelanda que también disputó Sudáfrica 2010

La Copa del Mundo tiene múltiples historias que cautivan a los espectadores en general, por ello es necesario acudir a la de Tommy Smith. El veterano de 36 años dará su último servicio a su país al defender la casaca neozelandesa, después de formar parte de la histórica vuelta a los Mundiales en 2010. Este es su testimonio, el de un experimentado que viene a pelear por el orgullo.

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¿Quién es Tommy Smith, seleccionado de Nueva Zelanda?

En este tipo de escenarios se habla mucho de la experiencia que puedan aportar ciertos nombres. En este caso, Darren Bazeley realizó algo que pocos esperaban y le dio su última oportunidad a Tommy Smith. Aunque la realidad es que hoy no es el hombre indiscutible en las alineaciones de Nueva Zelanda, formó parte prácticamente de todo el proceso para esta justa mundialista.

Su historia ya es añeja con el cuadro nacional, pues recibió su primer llamado a la selección mayor en aquel 2010. Fue en marzo que lo convocaron para vestir la casaca nacional y con 20 años, vio cómo su país - siendo protagonista y titular los 3 partidos - volvió a una Copa Mundial desde 1982. Y hoy, tras otra sequía, formará parte de otra impresionante vuelta.

Queda claro que ni Nueva Zelanda ni Tommy Smith serán los elementos a seguir en este torneo, sin embargo el futbol le recompensó con una última convocatoria, pues con gente como él comenzó el regreso a lo alto. Seguramente no jugará en México, Estados Unidos y Canadá… pero nadie le quitará ser parte de dos Mundiales con su país.

¿Cuál es el récord de Nueva Zelanda y Tommy Smith en los Mundiales?

El zaguero central es un hombre de 36 años que formó parte de Nueva Zelanda desde 2010 y que jugó 56 encuentros con casi 4000 (3937) minutos en cancha. Y eso lo convierte en un histórico, pues formó parte de dos de las tres clasificaciones históricas de los neozelandeses a un torneo como este.

Nueva Zelanda clasificó a su primer Mundial en 1982, a su segundo en el ya mencionado 2010 y la presente edición será su tercera Copa del Mundo de toda su historia. En 1982 perdieron sus tres partidos y aunque en Sudáfrica sumó tres puntos, eso se logró gracias a tres empates. Es decir… nunca han ganado en esta justa internacional.