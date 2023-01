Toño Rodríguez: “Pumas se va a encontrar con un equipo que muerde”

En uno de los duelos del viernes botanero, Xolos se enfrenta a Pumas en la jornada 4 de la Liga BBVA MX.

Los fronterizos llegan a esta cita tras conseguir un empate a uno contra Tigres, por su parte los universitarios vienen con el ánimo a tope porque golearon 4-1 a León en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas anunció postura sobre Dani Alves tras demanda por abuso sexual

Sin embargo Pumas no ha podido ganar en “La Perrera más grande del Mundo” desde el 2018. Los jugadores de Xolos esperan que esta racha continúe.

“Pues así tiene que ser muchos años más.” - Kevin Castañeda, quien ha entrado de cambio en todos los partidos del Clausura 2023.

Te puede interesar: En Pumas “aprueban” a Guillermo Almada para la Selección Mexicana

La escuadra de Ricardo Valiño no ha podio ganar en lo que va del torneo, factor que empieza a presionar; “Creo que tuvimos un inicio complicado porque obviamente necesitábamos ganar. El viernes contra pumas es muy dificl, pero creo que tenemos nosotros la certeza de sumar los 3 puntos si o si porque no tenemos de otra. Yo se que se nos va a dar porque hemos trabajado muy bien todo este tiempo par que se nos de la victoria. Solo es cuestión que se nos de esa victoria porque hemos estado peor por detalles no se nos ha dado” - Kevin Castañeda.

El goleador de los Xolos, Alexis Canelo anotó en el empate ante Tigres y con esto cortó una racha de casi 5 meses sin anotar.

“Si ya por fin se quito esa rachita estoy muy feliz que ahora nos ayude un montón a hacer muchos goles.” - Kevin Castañeda finalizó.

Esto le espera a los delanteros de Pumas

Pumas es el único equipo de los denominados grandes que ha empezado bien el torneo, con dos victorias y una derrota, Juan Ignacio Dinenno está en un buen momento, por lo que la zaga defensiva de Xolos tendrá que estar sumamente concentrada y no perder de vista ningún detalle.

“Al final del día yo soy la última línea del equipo, pero la defensa la componen desde el delantero, al medio, al defensa y l guardameta. Yo creo que lo que necesitamos es encontrar esa solidez como equipo defensivamente, ser un equipo que sepa hacer el Pressing muy bien arriba. Cuando uno defiende con el balón es la forma mas bonita de jugar.“ - Toño Rodríguez.

Te puede interesar: La posible alineación de Pumas vs Xolos de Tijuana

Tanto Kevin como Toño concuerdan en que esta temporada veremos a unos Xolos diferentes:

“Mira más allá de caballo negro u otras denominaciones que se le quieran hacer, queremos mostrar una cara diferente, es un equipo que apartir de aquí empieza a pelear por liguillas, empieza a pelear por campeonatos y bueno estamos trabajando muy fuerte para ello.” - Toño Rodríguez.