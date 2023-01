En Pumas “aprueban” a Guillermo Almada para la Selección Mexicana

El nuevo dueño del arco de los Pumas, Sebastián Sosa, el tercer portero extranjero en la historia de los universitarios. El uruguayo sabe que la Selección Mexicana se encuentra en búsqueda de un nuevo DT y candidatea a su compatriota, Guillermo Almada, para ese puesto de cara al mundial de 2026.

“Está haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo y hablando con resultados, hay muchos proyectos que son buenos, que se trabajan bien pero al final de cuentas no se dan los resultados y parece que todo fue en vano, pero a él lo han acompañado los campeonatos”, dice el portero felino para Azteca Deportes.

Te puede interesar: VIDEO: Vuoso se agarra a golpes en partido de futbol amateur

Pumas MX

Sebastián Sosa habla de Rafa Puente

Por otra parte, Sosa se animó a hablar sobre cómo lo recibieron en cantera y lo agradecido que se siente con Rafa Puente del Río.

“He sentido mucho cariño, mucho apoyo en todo momento, eso para mí lo más importante y reconfortante, espero retribuir todo eso dentro de la cancha con resultados. Estoy eternamente agradecido por la posibilidad que me da, por la confianza que me da, regalarme llegar a Pumas, es una persona muy abierta, muy directa y frontal, que es por ahí lo que uno siempre reclama al entrenador, agradecido con Rafa que fue quien confío en mí”, expresó Sebastián.

El uruguayo llegó luego de enterarse que Pumas buscaba portero. Cuando le llegó la noticia, él le habló a Rafael Puente para ofrecerse al puesto. Ahora se sabe que firmó por dos años y que tiene ganas de hacer historia con los universitarios. El guardameta sudamericano se animó a sugerir la vuelta de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores.

"Es importante, son muy competitivas y cada partido que se disputa representa un partido de liguilla de semifinales, y ese es el nivel que por ahí empieza a elevar poco a poco lo que es la competitividad, de plantearse ante otros equipos de la liga de Brasil, Argentina, Uruguay, creo que está bueno”, sentenció Sebastián Sosa.

El uruguayo ahora defenderá el arco de Pumas ante los Xolos en Tijuana, donde buscará seguir ganándose el cariño de la afición Azul y Oro.

Te puede interesar: Estos son los equipos que deben ganar si o si en la jornada 4