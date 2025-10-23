Exestrella de Pumas y su nuevo equipo son agredidos previo a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025

Momentos de terror pasó Eduardo ‘Toto’ Salvio, exjugador de Pumas, luego de que el autobús en el que viajaba con su nuevo equipo, Lanus, fuera agredido por aficionados de la Universidad de Chile a su llegada al Estadio Nacional de Santiago para disputar su compromiso de la Ida de las Semifinales de la Copa Sudamericana.

Toto Salvio fue agredido junto con Lanús por aficionados de Universidad de Chile

Toto Salvio compartió su indignación en sus redes sociales en donde compartió imágenes del interior del autobús en las que muestra la piedra que rompió una de las ventanas y calló en el pasillo, poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores y el personal del equipo argentino.

“Así nos reciben los locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable! Hasta que no maten a un jugador.. ¿No van a cambiar nada?”, escribió el exjugador de Pumas junto a su publicación compartida en redes sociales.

No es la primera vez que aficionados de Universidad de Chile se ven involucrados en incidentes de violencia ya que en la ronda de Octavos de Final los aficionados chilenos se enfrentaron en una batalla campal contra seguidores de Independiente que provocó la suspensión del encuentro y la eliminación de los argentinos de esta Copa Sudamericana.

A pesar de los incidentes, el partido entre la Universidad de Chile y Lanús por la Ida de las Semifinales de la Copa Sudamericana se disputó tal y como estaba programado por la Conmebol.

Instagram (@totosalvio) Toto Salvio compartió imágenes desde el interior del autobús de las agresiones de Lanús

Toto Salvio, la figura de Lanús en su regreso al club argentino

Toto Salvio, que jugó con los Pumas entre los torneos Apertura 2022 y Clausura 2024, ha tenido un destacado regreso a Lanús, equipo que lo formó como profesional, convirtiendo dos goles en Copa Sudamericana 2025 siendo titular indiscutible en los encuentros del Granate.

