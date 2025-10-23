Jugó en Europa, Tigres lo compró por una fortuna y hoy demuestra que vale cada peso invertido en él

Diego Lainez es el jugador que hoy demuestra que vale cada peso que Tigres invirtió en él, pues vive su mejor momento desde su regreso a la Liga BBVA MX, prueba de ello, su gol que le dio el triunfo a su equipo sobre Pachuca . El futbolista tuvo un paso por Europa, donde no tuvo el rendimiento esperado.

El extremo derecho tiene un gran Apertura 2025, pues suma 4 goles y 3 asistencias en 14 partidos disputados con los felinos, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer. Además, el canterano del América regresó a una convocatoria de Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre mejor que nunca, gracias a una estrategia de Tigres .

La fortuna que pagó Tigres por Diego Lainez

Diego Lainez es un futbolista que surgió del América, donde a muy temprana edad demostró grandes cualidades, las cuales lo llevaron muy joven a Europa, pues con tan solo 18 años fue fichado por Real Betis en 15 millones de dólares (más de 276 millones de pesos actualmente), según reportes de 2019.

El exjugador del América no pudo destacar en el viejo continente, por lo que Tigres lo repatrió a principios de 2023 en calidad de préstamo, aunque obligado a contratarlo, por lo que el cuadro felino tuvo que desembolsar 7 millones de dólares (128.8 millones de pesos) por hacerse oficialmente de sus servicios, cifra que hoy se le retribuye.

Los números de Diego Lainez desde su llegada a Tigres

El jugador de 25 años suma apenas 12 goles y 19 asistencias en 120 partidos disputados con Tigres, distribuidos en 4 temporadas. Diego llegó a la UANL como estrella, pero le costó ganarse un lugar, pues los primeros torneos era más un revulsivo que titular.

En este Apertura 2025, Lainez es un elemento esencial en el esquema de Guido Pizarro, quien confió en él y le ha sabido responder con grandes partidos al anotar goles y dar asistencias, para que el conjunto de la UANL se ubique en el cuarto lugar de la tabla general.