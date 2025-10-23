Se fue de Argentina por poco dinero y hoy brilla en la Liga BBVA MX con sus goles

Juan Brunetta es el jugador que hoy brilla en la Liga BBVA MX con sus goles, pues en este Apertura 2025 suma 8; el último se lo marcó a Pachuca en la victoria de Tigres . El mediocampista se fue de Argentina por poco dinero, pero antes de ello llegó a México en calidad de préstamo, para después ser comprado por Santos Laguna en 2.5 millones de dólares (46 millones de pesos en la actualidad).

El argentino la está reventando en este Apertura 2025, pues suma 6 goles en los últimos 4 partidos disputados. Su gran noche fue en la jornada 13, cuando marcó un hat-trick en la goleada de Tigres 5-3 sobre Necaxa . El exjugador de Santos Laguna volvió a su prime, tal como lo demostró en la Comarca Lagunera y que le valió para ser fichado por el conjunto regiomontano a principios de 2024.

Club Tigres Juan Brunetta llegó a la Liga BBVA MX por una ganga y ahora brilla al sumar 8 goles en 13 partidos disputados

El futbolista de 28 años también suma asistencia en el presente torneo, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer, y ahora pelea por el título de goleo, pues está a 2 tantos del máximo romperredes de la Liga BBVA MX, que es Paulinho de Toluca. Estas son las notaciones de Brunetta en el Apertura 2025:



Tigres 7-0 Puebla – jornada 4

Tigres 1- 3 América – jornada 5

Querétaro 0-2 Tigres - jornada 11

Tigres 1-1 Cruz Azul – jornada 12

Tigres 5- 3 Necaxa – jornada 13 (hat-trick)

Pachuca 1-2 Tigres – jornada 14

TE PUEDE INTERESAR:



Regresamos a Juan Brunetta a su posición habitual, y el tipo te marca su primer hat trick en la Liga MX.



Es por ahí, Tigres. En el ataque, es por ahí. pic.twitter.com/7OQA5sikgV — Jaime Garza (@JaimeGarza94) October 18, 2025

El poco dinero que pagó Santos Laguna por Juan Brunetta

Juan Brunetta llegó a la Liga BBVA MX en julio de 2022 con Santos Laguna, proveniente de Godoy Cruz. El argentino fue cedido en calidad de préstamo, pero solo un año le bastó para llamar la atención de la directiva lagunera, que según reportes de hace 3 años, fue adquirido por la cantidad de 2.5 millones de dólares. Con los Guerreros marcó 19 goles y 20 asistencias en 56 partidos, que le valieron para ser fichado por Tigres a principios de año.

Santos hizo un buen negocio por el mediocampista, pues se lo vendió a la UANL en 12 millones de dólares (220.9 millones de pesos), aunque de manera extraoficial se manejó que el precio real fue de hasta 15 millones (276.2 millones de pesos).