Era ex jugador y padre de un futbolista del Getafe: Tragedia de tren en España alcanza al futbol al revelarse la identidad de una de las víctimas mortales

La tragedia de tren ocurrida en Córdoba, España, ha puesto en luto a La Liga, especialmente al equipo Getafe, luego de que los equipos de emergencia que trabajan la zona siniestrada, confirmaran el hallazgo de un cuerpo que corresponde a una persona que estaba como desaparecida, la cual responde al nombre de David Cordón, ex jugador español y padre de Davinchi.

Aunque se venía temiendo lo peor al conocerse que David Cordón iba en el tren que se descarriló, y al estar desaparecido, las autoridades dieron la noticia que todos temían y que su cuerpo estaba entre los que se rescataron de los escombros. El Getafe dio al noticia sumándose a la pena que enluta a su jugador Davinchi, pues David Cordón era su padre.

El mensaje del Getafe ante la muerte de David Cordón

Getafe acotó que la noticia que iban a dar, jamás la hubieran querido publicar, pero se vieron orillados a dar el anuncio.

"Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo".

Cordón solo tenía 50 años de edad y había sido profesional en su país, jugando en la posición de lateral izquierdo; entre otros equipos, estuvo en el Recreativo y el Sevilla en una carrera que incluyó llamados a Selección en divisiones inferiores.

Su carrera comenzó en 1992 y se retiró en el 2007, jugando por última vez con el CD Cobena, cerrando su trayectoria.

Con el hallazgo del cuerpo, terminan también horas interminables de sufrimiento de la familia, que al no lograr tener contacto por las vías de comunicación tradicionales y perder el contacto con David Cordón, se trasladador a Córdoba, donde ocurrió este descarrilamiento que en cuanto a la noticia, le ha dado la vuelta al mundo.