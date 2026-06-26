¡Travesañooo! España roza el segundo y hace temblar a Uruguay
España estuvo a centímetros de ampliar su ventaja, pero el travesaño le negó un golazo que ya se cantaba en las tribunas.
¡El segundo estuvo a nada de llegar! 😱⚽ España volvió a poner contra las cuerdas a Uruguay con una espectacular jugada ofensiva que terminó estrellándose en el travesaño.
La Roja continúa dominando los momentos más peligrosos del partido y estuvo muy cerca de aumentar la ventaja en el marcador. El impacto del balón en el larguero provocó el grito ahogado de los aficionados españoles y el alivio inmediato de la afición uruguaya.