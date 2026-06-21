¡Oyarzabal roza el gol! España sigue presionando a Arabia Saudita en el Mundial

¡EL TRAVESAÑO SALVA A ARABIA SAUDITA! Mikel Oyarzabal estuvo muy cerca de firmar otro gol para España, pero su disparo terminó estrellándose en el larguero en este duelo del Mundial FIFA 2026™.

La selección española sigue dominando el encuentro y generando peligro constante, con Oyarzabal como uno de los protagonistas ofensivos del partido. Una jugada que pudo significar un nuevo gol y que mantiene la intensidad al máximo.

