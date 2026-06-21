¡Oyarzabal roza el gol! España sigue presionando a Arabia Saudita en el Mundial
🇪🇸⚽ España estuvo a centímetros del cuarto gol. Mikel Oyarzabal estrelló un potente remate en el travesaño ante Arabia Saudita, en una acción que mantiene la emoción en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
¡EL TRAVESAÑO SALVA A ARABIA SAUDITA! Mikel Oyarzabal estuvo muy cerca de firmar otro gol para España, pero su disparo terminó estrellándose en el larguero en este duelo del Mundial FIFA 2026™.
La selección española sigue dominando el encuentro y generando peligro constante, con Oyarzabal como uno de los protagonistas ofensivos del partido. Una jugada que pudo significar un nuevo gol y que mantiene la intensidad al máximo.