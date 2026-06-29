¡Tremendo choque en la cancha! Jugadores de Países Bajos y Marruecos quedan tendidos

¡Momento de preocupación! 😱⚽ Dos jugadores protagonizaron un fuerte choque durante el duelo entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El impacto fue tan intenso que ambos quedaron tendidos sobre el césped, obligando al ingreso inmediato de las asistencias médicas.