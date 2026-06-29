¡Tremendo choque en la cancha! Jugadores de Países Bajos y Marruecos quedan tendidos
Un fuerte impacto entre futbolistas de Países Bajos y Marruecos encendió las alarmas en pleno partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¡Momento de preocupación! 😱⚽ Dos jugadores protagonizaron un fuerte choque durante el duelo entre Países Bajos y Marruecos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El impacto fue tan intenso que ambos quedaron tendidos sobre el césped, obligando al ingreso inmediato de las asistencias médicas.