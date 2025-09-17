Trent Alexander-Arnold, lesionado y pone en riesgo su primer Clásico ante Barcelona

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold es baja por lesión en el Real Madrid, confirmó el equipo merengue este miércoles, por lo que el refuerzo estaría fuera hasta ocho semanas y pone en riesto su participación el Clásico ante el Barcelona.

El ex Liverpool y un movimiento en el que el Real Madrid tiene muchas expectativas, jugó su primer compromiso de Champions con este equipo y a los instantes de arrancado acusó un malestar en su pierna derecha que lo llevó a dejar la cancha con un semblante de decepción.

Lo positivo es que Real Madrid sacó la victoria ante el Marsella por 2-1 en su debut en la temporada 2025-2026 de la Champions League en donde como siempre, son candidatos al título.

El comunicado del Real Madrid sobre la lesión de Alexander-Arnold

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución.

Como dice el comunicado el regreso estará sujeto a la evolución del malestar, pero se estima que ese proceso pueda ir de cuatro hasta ocho semanas lo que es un impacto para Trent y su continuidad que ya había tenido en Liga y buscaba tener en Champions League.

Los partidos que se perderá Trent Alexander-Arnold

Aunque queda pendiente de su alta médica y regreso, esta lista representa un posible escenario de los partidos que se perderá Alexander-Arnold.



Real Madrid vs Espanyol – Santiago Bernabéu , 20 sep 2025

– , 20 sep 2025 Levante vs Real Madrid – Ciudad de Valencia , 23 sep 2025

, 23 sep 2025 Atlético de Madrid vs Real Madrid – Metropolitano , 27 sep 2025

, 27 sep 2025 Kairat Almaty vs Real Madrid – Kazajistán , 30 sep 2025

, 30 sep 2025 Real Madrid vs Villarreal – Santiago Bernabéu , 4 oct 2025

, 4 oct 2025 Celta vs Real Madrid – Balaídos , 19 oct 2025

, 19 oct 2025 Real Madrid vs Borussia Dortmund – Santiago Bernabéu , 22 oct 2025

, 22 oct 2025 Real Madrid vs Barcelona – Santiago Bernabéu, 26 oct 2025

