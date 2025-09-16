Real Madrid vence a Marsella en la Champions League con doblete de Mbappé
Con doblete de Kylian Mbappé desde la vía del penalti, el Real Madrid hizo sus primeros tres puntos en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26
Comienza la Temporada 2025/26 de la Champions League. En la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe a Marsella para iniciar su camino en la Fase de Liga en el certamen de la UEFA.
Dirigidos por Roberto De Zerbi, el equipo de la Ligue 1 regresa a la competencia europea por primera vez desde la Temporada 2022/23. En el historial, Real Madrid y Marsella se han enfrentado cuatro ocasiones con cuatro victorias para el conjunto que dirige Xabi Alonso.
