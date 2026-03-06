Tres hermanos hicieron historia al jugar una Copa del Mundo de la FIFA juntos: quiénes son

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, se ha visto todo tipo de historias, aunque las que más han llamado la atención son las que involucran a hermanos, ya que son casos muy peculiares que ni siempre se pueden apreciar.

Entre los casos más frecuentes, hemos tenido casos de dos hermanos defendiendo a la misma selección, otros que por cuestiones del destino han vestido los colores de dos representativos nacionales diferentes, quienes incluso se han tenido que enfrentar en un duelo mundialista.

Lionel Messi va por otra marca histórica | ¡A solo 2 goles de los 900!

Sin embargo, solamente existe un caso de tres hermanos que han ido a una Copa Mundial de la FIFA, aunque no tuvieron la oportunidad de jugar al mismo tiempo, si estuvieron en la convocatoria.

Los hermanos Palacios fueron juntos a una Copa Mundial de la FIFA

Los hondureños Jerry, Wilson y Jhony Palacios fueron los encargados de esta hazaña que pasó a la historia en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010, aunque las cosas no estaban planeadas de esa forma, al final el técnico tuvo que tomar una decisión de emergencia.

En la convocatoria de la Selección de Honduras, la cual en ese momento era comandada por Reinaldo Rueda, solamente estaban Wilson y Jhony Palacios, pero la lesión del mediocampista Julio César de León, obligó al estratega a llamar al delantero Jerry Palacios, quien en ese momento jugaba en el futbol chino.

De los tres hermanos, ninguno sigue jugando, aunque estaban escalonados en el terreno de juego, pues Jerry era delantero y en ese mundial, tenía 29 años. Por su parte, Johnny se desempeñaba como defensa. Finalmente, Wilson Palacios, quien fue el más exitoso de ellos, al jugar como mediocampista en ese momento para el Tottenham del futbol inglés.

