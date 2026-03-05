México buscará ser sede de OTRO Mundial de Futbol en 2029

El presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola mencionó en una reciente conversación con los medios de comunicación, que la posición que ocupa en la FIFA México, los motiva para pensar y ser candidatos para organizar un nuevo mundial, se trata del Mundial de Clubes del 2029 que tiene aún sede vacante.

A prácticamente tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA, ese 11 de junio con el partido entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica en el otrora conocido Estadio Azteca, Mikel explicó los motivos que acompañan el deseo de poder tener un Mundial más.

“México tiene un lugar sólido en la FIFA. México es la Federación número siete en valor en FIFA. Creo que l a distinción que nos da la propia FIFA en incluir a México en el Mundial femenil nos ayuda a aspirar, ahora que vienen torneos de clubes, Mundiales de Clubes grandes”, recalcó en el marco de un evento que sigue calentando el arranque de la Copa del Mundo.

Mikel Arriola, por el Mundial de Clubes 2029 para tenerlo en México

El estratega del equipo mexicano, Mikel Arriola acotó que en términos de infraestructura, México tiene los elementos para organizar un evento de ese tipo, e hizo énfasis que si el 2027 ya tiene sede, y para el 2029 está pendiente, es un plazo para pensar en organizarlo.

"Pocos países tienen la capacidad en infraestructura, de conectividad y de garantizar todos los demás elementos, como México. Entonces, si el siguiente Mundial va a ser en 2027 y el siguiente dos años después, a nosotros nos encantaría participar en esa competencia para traer un Mundial de Clubes que cada día va a ser de más clubes”, abundó el directivo del futbol mexicano, dando un BOMBAZO, pues sería eventualmente la oportunidad de ver a los grandes clubes del mundo convocarse en suelo mexicano, torneo que sigue creciendo en reputación y prestigio.