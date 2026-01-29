Lo que debes saber para tener tu foto con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en México

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA arrancará su tour previo al gran evento y lo hará en nuestro país. La presentación se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, ubicado en el corazón de la Ciudad de México y, ahí, se dieron a conocer todos los detalles.

Febrero y Marzo, la Copa del Mundo en casa

Si bien será el 26 de febrero cuando aterrice en la capital mexicana, no será hasta un par de días después que el recorrido inicie de manera formal y el objeto más anhelado del futbol se encuentre disponible para que los aficionados de distintas ciudades en México puedan admirarlo de cerca y tomarse una fotografía a su lado.

"Va a estar en Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo; de ahí sigue León, del 4 al 5 de marzo; pasa por Veracruz, del 6 al 8 de marzo; en Chihuahua, del 9 al 10, Querétaro el 11 y 12 de marzo; Monterrey del 14 al 16 de marzo, Puebla 18 y 19, una parada muy especial en Chichén Itzá el día 20, seguramente va a ser algo para recordar; Mérida 21 y 22 de marzo, y Ciudad de México del 5 al 8 de junio, porque al final de que recorre todo, empezamos con México porque México va primero, y después de eso, el tour va por el resto del Norteamérica y regresa antes de la inauguración y estará aquí en la Ciudad de México”, explicó Patricio Caso, directivo de la empresa que patrocina el tour y al órgano rector del futbol.

Aquí podras ver la Copa del Mundo

Presentamos los lugares a los que el público, con previo registro, podrá acudir para estar junto al cetro que el capitán de la selección campeona levantará el próximo 19 de julio, en Nueva Jersey.

- Guadalajara (28 de febrero al 2 de marzo) - Estadio Guadalajara

- León (4 y 5 de marzo) - Poliforum

- Veracruz (6 y 7 de marzo) - WTC

- Chihuahua (9 y 10 de marzo) - Centro de Convenciones

- Querétaro (11 y 12 de marzo) - Centro de Convenciones

- Monterrey (14 al 16 de marzo) - Estadio Monterrey

- Puebla (18 y 19 de marzo) - Centro de Congresos

- Chichén Itzá (20 de marzo)

- Mérida (21 y 22 de marzo) - Centro Internacional de Congresos

- Ciudad de México (5 al 8 de junio) - Utopía Magdalena Mixiuhca

Tres días después de la finalización del Tour, la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su banderazo de salida con el partido inaugural entre la Selección Azteca y Sudáfrica, a celebrarse en el Estadio Ciudad de México.

