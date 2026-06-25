Túnez vs Países Bajos: Ver EN VIVO y GRATIS HOY el resultado de la transmisión HOY jueves 25 de junio; juego de Holanda del Grupo F del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online de partido con Van Dijk

El Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llega a su fin con el duelo entre Túnez y Países Bajos desde el Estadio Kansas City. Los dirigidos por Ronald Koeman marchan como primeros del sector luego de sumar cuatro puntos en dos fechas y tener un gol más que Japón, quien ocupa el segundo puesto. Por su parte, los tunecinos ya están eliminados de la contienda y solo buscan un buen resultado para despedirse con la cara en alto.

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Países Bajos tiene un récord que ni la Brasil de Pelé en 1970 obtuvo ya que el combinado naranja no ha perdido un partido en los 90 minutos reglamentarios desde la Final de Sudáfrica 2010. Ahora, tratarán de sumar tres puntos para avanzar como primeros del Grupo F. Eso significaría enfrentar a Marruecos en la ronda de 16vos en Monterrey, Nuevo León. En caso de perder, deberían enfrentar a Brasil en Houston, Texas.

Pronóstico del partido Túnez vs Países Bajos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los pronósticos para el duelo Túnez y Países Bajos están muy marcados. El conjunto europeo apunta a ser el ganador de acuerdo al modelo de probabilidad de victoria de Google. Según la predicción, la “Naranja Mecánica” se impone en el 88 por ciento de las simulaciones. Por su parte, los equipos acaban empatados en el 9 por ciento y solo en el 3 por ciento de los escenarios se imponen los tunecinos.

