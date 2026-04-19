Este es el técnico que se “postuló” para Cruz Azul si el club despide a Nicolás Larcamón

La Máquina de Cruz Azul continúa con vida en la recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que, pese al evidente bajón que ha tenido en el último mes, sigue siendo uno de los candidatos al título. Bajo este contexto, ¿sabías que un técnico se postuló para sustituir a Nicolás Larcamón?

cruz azul

Como sabes, Nicolás Larcamón se ha ganado la animadversión de un sector de la comunidad celeste luego de las derrotas que ha vivido en los últimos partidos con Cruz Azul, por lo que no se descarta su salida de la institución si es que no consigue algún título en este semestre.

¿Qué técnico desea dirigir a Cruz Azul?

René Tovar, periodista del diario Récord, mencionó que hace un par de años Antonio, el Turco Mohamed, le dijo que uno de sus deseos era dirigir al cuadro de la capital del país, pues entiende que es un reto realmente interesante considerando lo difícil que es para Cruz Azul salir campeón de la Liga BBVA MX.

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Vale decir que en el pasado, con Ricardo Peláez como director deportivo del club, Antonio Mohamed estuvo cerca de llegar a la institución; sin embargo, esto no se concretó debido a los problemas internos que existían en La Noria. Ahora, la situación luce más sencilla para ambas partes.

Cabe recordar que Antonio Mohamed podría salir de Toluca a mediados de este año por una cláusula que le permite abandonar la institución de así desearlo, y si bien hasta ahora no existen indicios en torno a un acercamiento de Cruz Azul, este podría darse en las próximas semanas si es que Larcamón no consigue alguno de los dos títulos que están en disputa.

¿A qué equipos de la Liga BBVA MX ha dirigido el Turco Mohamed?

A lo largo de su carrera como entrenador profesional, el Turco Mohamed ha tenido la oportunidad de dirigir a equipos de la Liga BBVA MX como Xolos de Tijuana, América, Rayados de Monterrey, Pumas y Toluca. De hecho, el argentino ha logrado el título con todos salvo con los universitarios.