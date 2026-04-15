Wrestlemania 42: ¿Cuándo será, a qué hora y por dónde verlo en México?

Estamos a tan solo unos días de disfrutar de uno de los eventos más importantes que la barra deportiva tendrá no solo a nivel nacional, sino internacional. Wrestlemania 42 está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás su fecha, horario y canal de transmisión.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La WWE ha sacado la casa por la ventana y, pese a las críticas que ha recibido en su apartado creativo, ha presentado una cartelera por demás interesante que no te puedes perder. Por tal razón, en los siguientes párrafos conocerás cuándo será Wrestlemania 42, a qué hora empezará y por dónde ver en México. ¿Estás listo?

¿Cuándo será, a qué hora y por dónde ver Wrestlemania 42 en México?

Lo primero que tienes que saber es que, como ha ocurrido desde la edición 36, Wrestlemania 42 se dividirá en dos noches a fin de entregarle a sus aficionados el producto más completo posible. Dicho lo anterior, para este año la WWE presentará su cartelera el sábado 18 y domingo 19 de abril.

Te puede interesar: Cartelera Wrestlemania 42: Así se dividirán los COMBATES el sábado 18 y domingo 19 de abril

El recinto que albergará Wrestlemania 42 será el Allegiant Stadium de Las Vegas, mismo que también protagonizará el Super Bowl 2029 y que fue la sede de Wrestlemania 2025. Vale decir que este inmueble es uno de los más nuevos que existen en Estados Unidos, contando con una capacidad para alrededor de 65,000 personas.

Si vives al interior de la República Mexicana, debes saber que WWE Wrestlemania 42 comenzará en punto de las 16:00 horas en el centro del país, así como a las 18:00 ET y 15:00 PT en Estados Unidos. Finalmente, es preciso mencionar que su canal de transmisión a nivel internacional (excepto EE.UU .) será Netflix.

¿Cuáles son los 5 combates más esperados de Wrestlemania 42?

Si bien toda la cartelera promete muchas emociones en el ring, la realidad es que de entre estas destacan cinco combates que aquí te mostraremos.