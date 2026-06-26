Turquía vs combinado estadounidense: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY jueves 25 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador

Disfruta los mejores momentos del espectacular partido entre Turquía y su similar estadounidense en la tercera fecha de la justa veraniega, en encuentro que se disputará en el espectacular recinto ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California.

El conjunto turco buscará cerrar con dignidad el torneo, luego de que ya está eliminado tras sumar dos derrotas ante australianos y paraguayos, siendo una de las grandes decepciones del certamen, pues tienen a figuras de talla mundial como es el caso de Güler.

Por su parte, el equipo anfitrión tiene la posibilidad de cerrar con paso perfecto, consiguiendo 9 puntos, algo que hasta el momento solo ha logrado México en esta edición de la justa veraniega.

Este encuentro se llevará a cabo este jueves 25 de junio en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México.