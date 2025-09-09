¡Regresa la Liga BBVA MX! Los partidos de la Jornada 8 que transmitirá TV Azteca Deportes

Este viernes 12 de septiembre del 2025, regresa la actividad de la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA. Se disputará la Jornada 8 del Apertura 2025 y hay dos juegos que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes.

Los partidos de la Jornada 8 EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes

El primero partido que podrás ver de la Jornada 8 es el Mazatlán vs Puebla del viernes 12 de septiembre. El juego se disputará en el Estadio El Encanto en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

La transmisión será por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Carlos ‘Warrior’ Guerrero, Jesús Joel Fuentes, Zague y Omar Villarreal.

¡Semana de locos! 😱🙌 Juega México, vuelve el institucional #ViernesBotanero y la Liga MX, hay Serie del Rey con los Diablos buscando repetir, americano colegial y nuestros tradicionales programas. Todo a través de Azteca Deportes, no hay otro. pic.twitter.com/dwKgUgLfyc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 9, 2025

El segundo juego que podrás ver EN VIVO y gratis es el Tigres vs León el sábado 13 de septiembre del 2025. El partido será en el Estadio Volcán en punto de las 19 horas tiempo del centro de México y será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Mauricio Gutiérrez.

Los partidos que se disputarán en la Jornada 10 del Apertura 2025

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 10 del Apertura 2025 son:

Viernes 12 de septiembre



Necaxa vs Juárez 19 horas

Mazatlán vs Pumas 21 horas

Sábado 13 de septiembre



Pachuca vs Cruz Azul 17 horas

Tigres vs León 19 horas

Atlas vs Santos 19 horas

Toluca vs Puebla 21 horas

América vs Chivas 21:15 horas

Domingo 14 de septiembre

