TV Azteca tendrá la transmisión del Noruega vs Senegal, el partido más atractivo de la jornada 22 de junio del Mundial 2026

Choque de selecciones potentes en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde Nueva Jersey. La Selección de Noruega se verá las caras con su similar de Senegal en un partido de pronóstico reservado. Los nórdicos van con mucho más margen de error tras golear a Irak en la primera fecha, mientras que, los africanos de sacar un mal resultado el día de mañana 22 de junio, tendrán que jugarse la vida en la última fecha contra el cuadro irakí.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos deportivos del mundo y por ello, el día lunes 22 de junio a las 6:00 pm tendremos la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS el Noruega vs Senegal por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network con el equipo de transmisión más querido de todo el país.

Cabe destacar que, más temprano, específicamente a las 3:00 pm chocarán Francia e Irak en la ciudad de Filadelfia. Los europeos de sacar las tres unidades se quedarían con el liderato momentáneo del sector y tendrían que esperar que Senegal le raspe unidades a Erling Haaland y compañía.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

