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TV Azteca transmitirá Al-Hazm vs Al-Nassr | Jornada 5, Liga Saudí

El encuentro del Al-Hazm vs Al-Nassr , correspondiente a la Jornada 5 de la Liga de Arabia Saudita, lo puedes ver por la señal de Azteca Deportes Network

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al-Nassr

Escrito por: Iván Vilchis

El sábado 2 de septiembre de 2023, Cristiano Ronaldo regresa a la actividad en la Jornada cinco de la Liga de Arabia Saudita, con el partido de Al-Hazm vs Al-Nassr. El encuentro se disputará en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá.

El conjunto del Al-Hazm recibirá el poder ofensivo de CR7 y Sadio Mané. Los dirigidos por el DT De Sousa Gouveia llegan en la decimosexta posición con dos puntos, dos goles anotados y seis goles recibidos.

Por otra parte, el Al-Nassr llega en la sexta posición con seis puntos, diez goles a favor y cuatro en contra.Además de acumular dos partidos consecutivos ganando por goleada y con goles de Cristiano y Mané.

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¿Dónde se puede ver el partido de Al-Hazm vs Al-Nassr?

El partido del Al-Hazm vs Al-Nassr lo podrás ver totalmente gratis por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes el sábado 2 de septiembre en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

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