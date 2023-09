En Cruz Azul no le tenemos miedo al América: Willer Ditta

La Máquina de Cruz Azul se mide a las Águilas del América este sábado en la cancha del estadio Azteca, días después de cumplirse un año del catastrófico 7-0 y el defensor Willer Ditta que no vivió aquel cotejo y fue refuerzo para este Apertura 2023 asegura que en la Noria no tienen miedo de jugar frente al acerrimo rival.

“Este Cruz azul no tiene miedo. Sabemos lo que significa para la hinchada y para nosotros que nos jugamos la vida. Vamos a poner toda la disposición. La victoria da un plus y venimos haciendo las cosas bien y no se nos han dado los resultados lastimosamente. Que se dieran los tres puntos como se dieron fue importante y un envión y ante América saldremos con todo a dar un gran partido”, mencionó Willer Ditta en conferencia de prensa.

ESTRENO | Capítulo 4 “Inmortal”: “La Fama de Jorge Campos”

Te puede interesar: Liga MX: Deja Diego Mejía mensajito para los “Cañoneros” de Mazatlán

Ditta se mostró ansioso por jugar el Clásico vs el América

Por otro lado, el zaguero colombiano confesó que tiene muchas ganas de vivir su primer Clásico en el fútbol mexicano y espera con ansias el compromiso del fin de semana.

“Rivalidad y ganas e jugar, queremos que sea el sábado para enfrentar el partido, pensando en hacer las cosas bien y que llegue el sábado. Es importante para nosotros, posicionarnos en la tabla y seguir con el envío el anímico, no es un partido cualquiera y vamos a ir por el resultado”.

Te puede interesar: ¿Quién es el defensa peor evaluado de la Liga BBVA MX?

Ditta ha vivido varios clásicos en su carrera y espera plasmar su estilo de garra en el duelo del sábado en contra del cuadro azulcrema.

“Está claro, los clásicos se juegan muy diferente, yo lo tengo muy claro, la entrega y euforia siempre va a estar, los compañeros se están preparando de la mejor forma, estar a la altura, buscar la victoria”, finalizó Willer Ditta.

Cruz Azul se mide al América el próximo sábado luego de conseguir su primera victoria de la temporada el domingo pasado en la Sultana del Norte frente a Rayados.