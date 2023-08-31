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Fútbol

TV Azteca transmitirá Al Ittihad de Benzema vs Al Hilal de Neymar | Jornada 5, Liga Saudí

El encuentro del Al-Nassr ante Al-Shabab, correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Arabia Saudita, lo puedes ver por la señal de Azteca Deportes Network

Neymar es presentado con el Al Hilal

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 1 de septiembre de 2023, inicia la Jornada 5 de la Liga de Arabia Saudita. Uno de los partidos más llamativos del día es el del equipo del Al Ittihad de Benzema vs Al Hilal de Neymar y TV Azteca Deportes transmitirá el partido totalmente gratis y en vivo para ti.

El equipo del Al Ittihad llega en la primera posición de la tabla con 12 puntos conseguidos, ningún gol recibido y 12 goles anotados. El equipo de Benzema buscará seguir con su buena racha en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal.

Por otra parte, el conjunto del Al Hilal llega en la tercera posición con 10 puntos, diez goles anotados y dos goles recibidos.

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¿Dónde se puede ver el partido de Al Ittihad vs Al Hilal?

El partido del Al Ittihad vs Al Hilal lo podrás ver totalmente gratis por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes a las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

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