Las estrellas de la Liga Saudí que transmitirá TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes traerá para ti la Liga Saudí. El futbol que se está robando todas las miradas, pues este mercardo de fichajes han reventado el mercado con grandes contrataciones como la de Neymar, Benzema, entre otros futbolistas de renombre en el balompié europeo.

Es por esto, que Azteca Deportes Network traerá para ti los mejores partidos del torneo en el Medio Oriente, para que puedas disfrutar de Cristiano Ronaldo, el hombre que inicio esta revolución en el invierno, y que hora lo siguen los otros grandes jugadores a nivel mundial.

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Los mejores fichajes durante este mercador de fichajes 2023 en la Liga Saudí

Comandados por Neymar, quien arribó al Al-Hilal, hay al menos otras 10 contrataciones que llevarás los ojos del mundo al dicho balompié.

Benzema - Real Madrid (Agente Libre) - Al Ittihad

Malcom - Zenit (60 mde) - Al Hilal

Rubén Neves - Wolverhampton (55 mde) - Al Hilal

Fabinho - Liverpool (46.7 mde) - Al Ittigad

Sergej Milinkovic Savic - Lazio (40 mde) - Al Hilal

Riyad Mahrez - Manchester City (30 mde) - Al Ahli

Sadio Mané - Liverpool (30 mde) - Al Nassr

Jota - Celtic (29.1 mde) - Al Ittigad

Rober Ibañez - Roma (28.5 mde) - Al Ahli

Allan Saint-Maximin - Newcastle (27.2 mde) - Al Ahli

Seko Fofana - Lens (25 mde) - Al Nassr

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La Liga Saudí buscará jugar la Champions League

Además de todas las estrellas que han contratado este verano, para la siguiente Temporada 2024-2025, cuando la Champions League se expanda de 32 escuadras a 36, la Liga Saudí buscará tener un equipo que pueda estar en el mejor torneo a nivel de clubes del mundo, así lo reportaron distintos medios en Europa, la escuadra que jugaría sería la campeona del torneo.

Por esta razón podríamos volver a Cristiano Ronaldo en certamen que ganó en cinco ocasiones y en el que tiene el récord como mejor goleador con un total del 140 tantos, y por si fuera poco el máximo anotador en una misma campaña con 17 dianas.

