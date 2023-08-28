TV Azteca transmitirá Al-Nassr vs Al-Shabab | Jornada 4, Liga Saudí

Las estrellas de la Liga de Arabia Saudita han llegado a la señal de TV Azteca Deportes. Este martes 29 de agosto, disfruta del juego del Al-Nassr ante Al-Shabab, encuentro correspondiente a la Fecha 4.

El equipo de Riad, comandado por Cristiano Ronaldo, llega al compromiso en casa luego de haber vencido a Al-Fateh por marcador de 5-0, partido en el que CR7 pudo firmar su tercer Hat-Trick en Medio Oriente.

Por su parte, Al-Shabab encara el juego luego de igualar 1-1 ante Damac. Tras tres partidos disputados en la Temporada 2023/24, el Al-Nassr se ubica en el lugar 11 de la competencia con 3 unidades. Del otro lado Al-Shabab ocupa el puesto 15 de la tabla con dos unidades.

El encuentro de la Fecha 4 entre Al-Nassr y Al-Shabab lo vas a poder ver por Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes a las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

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