TV Azteca transmitirá Bravos de Juárez vs Chivas del Guadalajara en la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Duelo de invictos en la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, el Estadio Olímpico Benito Juárez abre sus puertas para recibir a Bravos y Chivas en uno de los partidos estelares de la fecha. Los pupilos de Pedro Caixinha sacaron la victoria ante los Cañoneros de Mazatlán dejando buenas sensaciones en el debut del estratega portugués en el banquillo bravo. Por otro lado, el Rebaño Sagrado obtuvo las tres unidades contra los Tuzos del Pachuca en un partido en el que los tapatíos fueron superiores de principio a fin.

Con este antecedente, pinta para un partidazo en la frontera y lo mejor de todo es que lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca Deportes. El martes 13 de enero en punto de las 9:00 pm tenemos una cita para disfrutar el duelo entre los Bravos de Ciudad Juárez y las Chivas del Guadalajara por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Rodolfo Pizarro contra su ex equipo

Uno de los ingredientes que le pondrá más sabor a este compromiso será el reencuentro del volante mexicano frente a uno de los equipos en el que más brilló. Pizarro se ha convertido en la pieza diferente del club chihuahuense y podría haber ley del ex contra el Rebaño Sagrado.

Por si fuera poco, el choque nos mostrará en que nivel están ambos equipos en el presente Torneo Clausura 2026. Una victoria brava sería un golpe de autoridad sobre la mesa y reafirmar su candidatura como equipo para liguilla, del otro lado, el triunfo de Chivas colocaría al club de Milito como serio candidato a pelear las posiciones de arriba en la tabla general.