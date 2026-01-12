Antonio Mohamed reveló qué estrategia aplicaría él con México para brillar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Antonio Mohamed consiguió la gloria dirigiendo al Toluca, habiendo obtenido un bicampeonato de la Liga BBVA MX. Sin embargo, el entrenador argentino se quedará con la espina de haber tomado las riendas de la Selección Mexicana en algún momento de su carrera . Pese a ello, el ‘Turco’ reveló cómo hubiese jugado el combinado nacional si él hubiese sido su director técnico en algún momento.

El estratega de los Diablos Rojos manifestó en un diálogo con Fox Sports que “México tiene que ir con la actualidad de los futbolistas” y que tiene que ser un “equipo intenso, agresivo, que lo haga físicamente, que luche y que tenga seguridad defensiva”. Por último, soltó: “Si vamos a pretender que México sea campeón del mundo teniendo más posesión que España va a ser difícil. México tiene que ser con garra y corazón ”.

Turco Mohamed asegura que México debe ser un equipo aguerrido|Crédito: @TolucaFC / X

Antonio Mohamed le cierra las puertas a la Selección Mexicana

Si bien es cierto que el ‘Turco’ tuvo el deseo de dirigir a México en una Copa Mundial de la FIFA, cree que ese tiempo ya pasó: “Las cuentas no me dan. Tenía mucha ilusión de dirigir este Mundial y bueno, sigo insistiendo que el tren pasó. Ya pasó el tren, vienen otras generaciones y creo que soy más feliz en estos momentos dirigiendo a un equipo”, confesó.

Además, compartió que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se comunicó con él, pero no con la seriedad que esperaba: “Tenían otro plan en el cual yo no estaba, lo que sí siento es que me hicieron una entrevista como para decir ‘bueno, se la hicimos’. Yo me di cuenta la segunda vez que hablamos y listo. Recién me estaban hablando ahí, lo que proponía cada uno y te interrogaban con la forma de jugar y yo les dije que no hay que tener un modelo de juego en la Selección en sí porque México en su historia no lo ha tenido”.

El ‘Turco’ Mohamed va por el tricampeonato con Toluca

A pesar de su deseo de estar al frente de la Selección Mexicana, el ‘Turco’ Mohamed se mostró enfocado en su presente en Toluca. El deseo máximo del entrenador argentino es obtener el tricampeonato de la Liga BBVA MX y no pudo comenzar de una mejor manera: triunfo ante Rayados de Monterrey en condición de visitante en la primera jornada.