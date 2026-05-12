TV Azteca transmitirá Cruz Azul vs Chivas en las semifinales del Clausura 2026

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 ya tienen fechas y horarios definidos. Cruz Azul recibe a Chivas en el Estadio Banorte y posteriormente, el juego de vuelta entre ambas escuadras se va a disputar en la cancha del Estadio Jalisco, esto debido a que el Estadio de Guadalajara será entregad para ultimar detalles previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Luego de la instancia de 4tos de Final, Chivas obtuvo el pase a semifinales tras remontar la serie ante Tigres. Con marcador global de 3-3, el equipo dirigido por Gabriel Milito obtuvo el boleto a la siguiente ronda gracias a su puesto en la tabla general tras la Fase Regular.

Del otro lado, Cruz Azul, comandado por Joel Huiqui, se hizo del pase a la antesala de la Final luego de ganarle al Atlas por global de 4-2. El partido de ida entre ambos equipos se va a disputar el miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Banorte. Mientras que el juego de vuelta será en el Estadio Jalisco el sábado 16 de mayo a las 19:07 horas.

TV Azteca transmitirá Cruz Azul vs Chivas EN VIVO

La Liguilla Botanera sigue por la señal de TV Azteca Deportes. El partido de ida de la serie entre Cruz Azul y Chivas, lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, encuentro que va a marcar el camino de una semifinal que promete grandes emociones.

Además del juego entre Cruz Azul y Chivas, vas a poder disfrutar del encuentro de vuelta entre Pumas y Pachuca, compromiso a disputarse el domingo 17 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.