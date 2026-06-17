TV Azteca transmitirá el debut de Inglaterra y Harry Kane vs Croacia de Luka Modric en el Mundial 2026

Partidazo por la señal de TV Azteca Deportes en un duelo de combinados europeos en el Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Estadio de Dallas, Texas será sede del choque entre Inglaterra y Croacia, uno de los compromisos más esperados en esta fase de grupos. Harry Kane y el combinado británico quiere de una vez por todas dar un paso grande en el futbol mundial, mientras que, los balcánicos quieren tener un ''Last Dance' con Luka Modric al mando.

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Será este miércoles 17 de junio cuando la selección de la rosa y el cuadro croata se verán las caras en punto de las 2:00 desde la casa de los Dallas Cowboys. Este duelazo lo podrás VER EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network con el mejor equipo de transmisión deportiva de todo México.

Livramento lesionado

La Selección de Inglaterra no la ha pasado nada bien previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Primero, se habló de un robo de botines y camisetas de entrenamiento, después, un altercado delictivo y ahora, la lesión del lateral Tino Livramento antes del choque ante la Selección de Croacia.

El futbolista del Newcastle United tuvo molestias físicas en un entrenamiento y ello fue suficiente para que Thomas Tuchel tomara la decisión de mandarlo a casa. En su lugar, vendrá Trevor Chalobah, defensa central del Chelsea de Inglaterra para darle una opción más al estratega alemán.

