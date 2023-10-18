EN VIVO Al Ahli vs Al Wehda de la Liga Saudí por TV Azteca

Regresan las ligas en el futbol del mundo después de haberse jugado la Fecha FIFA y la Liga Profesional Saudi de futbol no será la excepción y este próximo sábado 21 de octubre se enfrentarán los equipos de Al Ahli ante Al Wehda en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo.

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La escuadra de Al Ahli, con sus estrellas Edouard Mendy, Roger Ibáñez, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, entre otros, recibirán en la cancha del estadio King Abdullah Sports City a Al Wehda.

Después de 9 jornadas el equipo de Al Ahli se encuentra en la quinta posición de la tabla 19 puntos, cuatro por debajo del líder Al-Hilal que suma 23. Por su parte, Al Wehda se encuentra en el octavo lugar con 13 unidades.

El equipo local suma en sus últimos cinco partidos, dos victorias, dos derrotas y un empate. En su último duelo sacó los tres puntos luego de vencer Al-Ittihad FC por marcador de 1-0 con anotación del ex barcelonista Franck Kessié.

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Por su lado, Al Wehda, en sus cinco más recientes encuentros, tiene dos triunfos, un empate y dos descalabros. 1-1 terminó en su último partido antes de la fecha FIFA ante Al Feiha. Al Ghamdi fue el autor de su anotación.

¿Dónde puedo ver el partido Al Ahli vs Al Wehda?

El partido del Al Ahli vs Al Wehda lo podrás ver totalmente gratis por Azteca Deportes Network, en nuestro sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes el sábado 21 de octubre en punto de las 12:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.