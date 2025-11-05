TV Azteca transmitirá Juárez vs Querétaro en la Jornada 17 del Apertura 2025

Se va a disputar la Jornada 17, que es la última jornada del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el Juárez vs Querétaro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca.

El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México. El partido tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Omar Villarreal.

Así llegan Juárez y Querétaro



Juárez llega ubicado en el séptimo lugar de la tabla con 23 puntos conseguidos al derrotar al Atlético de San Luis en los últimos minutos de su encuentro en la Jornada 16. El equipo de la frontera llega con posibilidades de poder pelear por el último lugar directo a la Liguilla, por lo que requiere llevarse los tres puntos y un combinación de resultados.

Martín Varini necesita sumar la victoria por una diferencia de cuatro goles y esperar que Chivas termine perdiendo su encuentro. En caso de ganar pero no por una diferencia de goles tan abultada, el equipo necesitaría que Rayados termine goleando al rebaño para poder igualarlos en puntos pero tener una diferencia de goles a favor y así quedar en sexto lugar.

🔥 CREER. LUCHAR. SOÑAR.

Este viernes queremos ver la frontera unida, vibrando, alentando hasta el último minuto.

El camino a la liguilla se defiende en casa y con nuestra gente. 🏟️💚🐎https://t.co/xKbZYMSEnZ pic.twitter.com/BQ95g65n7t — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 4, 2025

Si no logran conseguir el sexto lugar, estarían asegurando la séptima posición por lo que jugarían el Play In en casa. Un empate o una derrota los condiciona a bajar hasta la novena posición.

Por su parte, Querétaro necesita la victoria para pelear por el último lugar del Play In. Los Gallos deben ganar y esperar que Pumas, Santos y Atlas empaten o pierdan su encuentro. La derrota o el empate dejan a Querétaro totalmente eliminado del torneo.