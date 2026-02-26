TV Azteca transmitirá la pelea de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs Eduardo ‘Sugar’ Núñez

El boxeo mexicano tendrá una de las peleas más llamativas pues este sábado 28 de febrero de 2026 se enfrentarán Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs Eduardo 'Sugar' Núñez. Una batalla destacada que será la unificación de títulos en la división superpluma.

La pelea tendrá lugar en Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, unirá los cinturones de la OMB (propiedad de Navarrete) y la FIB (en manos de Núñez). Los dos mexicanos buscan poder llevarse la victoria y hacer historia en el deporte.

¿Dónde ver gratis Emanuel 'Vaquero' Navarrete vs Sugar Núñez?

Siendo un enfrentamiento tan destacado y como parte del seguimiento ha la carrera del 'Vaquero', la pelea la podrás ver totalmente GRATIS por TV Azteca Deportes.

La transmisión de la función arranca en punto de las 23 horas tiempo del centro de México y la podrás ver por el canal de Azteca 7 y la página web de aztecadeportes.com y la app oficial con todo el analisis y la narración del equipo de Box Azteca.

Así llegan Navarre y Sugar Núñez

Navarrete, con su experiencia en tres divisiones y su récord actual de 39 victorias de las cuales 32 han sido por KO, 2 derrotas y 1 empate, lo colocan ante un nuevo reto enfrentando a Núñez, de 28 años de edad, que tiene un récord de 29 triunfos de las cuales 27 han sido por KO y solo 1 derrota.