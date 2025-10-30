TV Azteca transmitirá México vs Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre

Para la fecha FIFA de noviembre, México tendrá sus últimos dos partido amistosos del año 2025 como preparación para el Mundial de 2026 y uno de los encuentros será ante la Selección de Uruguay.

El encuentro de la Selección Mexicana vs Uruguay será el siguiente sábado 15 de noviembre de 2025 en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. Por el momento, no se ha confirmado la hora en que se disputará el encuentro, pero todas las emociones del cotejo las podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes.

Así puedes ver el México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS

El partido de la Selección Mexicana contra los charrúas será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración, el análisis y la cobertura completa de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos, Carlos 'Warrior' Guerrero, David Medrano y Gerardo Velázquez de León.

Historial México vs Uruguay

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrán una dura tarea ante Uruguay y buscarán recomponer los malos resultados pues llegan de ser goleado 0-4 ante Colombia e igualar 1-1 con Ecuador, en octubre.

México y Uruguay se enfrentarán en Torreón en noviembre de 2025.

México y la Celeste tienen un historial de 23 partidos en la historia, el saldo es de ocho triunfos para los sudamericanos, ocho victorias para la selección nacional y siete empates.

El último encuentro entre ambos equipos fue en junio de 2024, un juego amistoso que terminó con la victoria de Uruguay 4-0 en un cotejo de preparación realizado en el Mile High Stadium, de Denver, Colorado, Estados Unidos previo al inicio de la Copa América.