deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿A romper el cochinito? Este sería el PRECIO del jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

En las redes sociales circula el precio que tendría la playera de local de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026

Playera Selección Mexicana
@TigresJersey
La Selección Mexicana utilizaría una playera verde con el calendario azteca para el Mundial 2026
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana todavía no presenta de forma oficial los uniformes que utilizará para el Mundial 2026, en las redes sociales ya se ha filtrado en varias ocasiones los diseños que tendrían las playeras y en las últimas horas, se ha dado a conocer el precio que tendría la playera cuando salga a la venta.

Han compartido varias fotos en las que se logra apreciar que el precio de la playera que sería de $3,199 pesos. Por el momento, se desconoce si es el precio real con el que saldrá al mercado y si se trataría del precio que tendría la playera versión jugador o de la versión de aficionado.

Te puede interesar: VIDEO: Enseñan a detalle la playera que usaríala Selección Mexicana en el Mundial 2026

Así sería la playera de local de la Selección Mexicana

La playera de local de México esta inspirada en la que usó para el Mundial de Francia en 1998, por lo que hace alusión al calendario azteca. Es totalmente verde, con detalles más oscuros en el calendario y también cuenta con color rojo y verde en el cuello y en las mangas.

La fecha en la que se presenta la playera de la Selección Mexicana

La playera de México, sería presentada en los primeros días de noviembre. Algunos medios señalan que el evento sería el 6 de noviembre, pero no hay una fecha confirmada por el momento.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×