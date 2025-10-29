¿A romper el cochinito? Este sería el PRECIO del jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana todavía no presenta de forma oficial los uniformes que utilizará para el Mundial 2026, en las redes sociales ya se ha filtrado en varias ocasiones los diseños que tendrían las playeras y en las últimas horas, se ha dado a conocer el precio que tendría la playera cuando salga a la venta.

Han compartido varias fotos en las que se logra apreciar que el precio de la playera que sería de $3,199 pesos. Por el momento, se desconoce si es el precio real con el que saldrá al mercado y si se trataría del precio que tendría la playera versión jugador o de la versión de aficionado.

🤯🤯🤯$3199 PESOS EL NUEVO JERSEY DE LA SELECCION MEXICANA 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/XR226fRloC — Enlace a Cancha (@PicksEnCancha) October 28, 2025

Te puede interesar: VIDEO: Enseñan a detalle la playera que usaríala Selección Mexicana en el Mundial 2026

Así sería la playera de local de la Selección Mexicana

La playera de local de México esta inspirada en la que usó para el Mundial de Francia en 1998, por lo que hace alusión al calendario azteca. Es totalmente verde, con detalles más oscuros en el calendario y también cuenta con color rojo y verde en el cuello y en las mangas.

Conseguí la camiseta de la selección para el Mundial y me la puse para grabar el episodio de hoy de @desdeelvarpod e hice reseña. Aquí van un par de videos, uno de ellos con la camiseta puesta. En el siguiente tweet los links para que puedan verla con detalle. pic.twitter.com/99o1uB39CX — Martín del Palacio (@martindelp) August 18, 2025

La fecha en la que se presenta la playera de la Selección Mexicana

La playera de México, sería presentada en los primeros días de noviembre. Algunos medios señalan que el evento sería el 6 de noviembre, pero no hay una fecha confirmada por el momento.