TV Azteca transmitirá Tigres vs Atlético de San Luis en la Jornada 17 del Apertura 2025

Se va a disputar la última jornada del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y uno de los juegos más llamativos por todo lo que se juegan los dos equipos es el Tigres vs Atlético de San Luis que transmitirá TV Azteca.

El juego será transmitido por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de Azteca Deportes en punto de las 16:50 horas tiempo del centro de México. El partido tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Zague, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca

Así llegan Tigres y Atlético de San Luis

Tigres llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla con 33 puntos conseguidos tras empatar en el Clásico Regio 1-1. Los felinos se mantienen en la pelea por conseguir el primer lugar, por lo que necesitan llevarse obligatoriamente los tres puntos ante Atlético de San Luis y esperar una combinación de resultados en el Toluca vs América, terminen empatando y Cruz Azul empate o pierda ante Pumas.

🔜🎯 ¡La mira puesta en nuestro partido de este sábado en casa! pic.twitter.com/bdl8TvFP1O — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 4, 2025

En caso de perder, podría terminar quedando en el quinto lugar de la tabla si Rayados gana su último encuentro.

Por su parte, Atlético de San Luis llega en el lugar 14 de la tabla con 16 puntos conseguidos. Llegan con la posibilidad de pelear por quedar en el décimo lugar de la tabla y entrar al Play In, por lo que necesita poder vencer a Tigres y una combinación de resultados.

Los potosinos requieren que Pumas empate o pierda, Santos, Atlas y Querétaro empate o pierda.

Un panorama complicado para el San Luis al enfrentar a unos Tigres que llega con 12 encuentros sin conocer la derrota. Ambos clubes buscarán cerrar el torneo de lo mejor posible.