Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México: Juego Inaugural en la temporada 2026 de la Liga Mexican de Beisbol

Luego de meses de ayuno beisbolero en la Liga Mexicana de Beisbol, los motores se comienzan a encender para dar arranque a la temporada 2026 que tienen en el calendario apuntado el Juego Inaugural de Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México.

Piratas y Diablos abrirán el telón de la campaña 101 del circuito de verano, Liga que sigue creciendo y en ascenso, acompañado de una euforia por el deporte que en esta pausa de septiembre a abril ha tenido emociones con la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana de Softbol, el Clásico Mundial de Beisbol, la Champions League Baseball y últimamente con los juegos de pretemporada que tienen los 20 equipos.

16 de abril, la fecha del Juego Inaugural de Piratas vs Diablos

El jueves 16 de abril es el día esperado por peloteros, equipos, estadios, directivos, aficionados y más, pues será el día en el que se cante el PLAY BALL en esta nueva temporada del circuito de verano.

El partido será en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, y la hora del arranque de partido es a las 19:00 HRS.

Este encuentro llama mucho la atención, pues el año pasado en playoffs en Serie de Campeonato, los Piratas le metieron un severo susto a los Diablos que lograron reaccionar, pero pudieron haber sido eliminados por los filibusteros.

Ahora Piratas enfocados en mantener el paso anhelan dar un golpe en el Infierno Escarlata y abollar la corona de los escarlatas que seguramente tendrán a toda su afición apoyando.

Los precios de los boletos del CAMPECHE VS MÉXICO, el Juego Inaugural de la LMB

Los boletos para el Juego Inaugural van desde los 171 en la zona de los jardines, a los 228 en las bermas. En las gradas laterales los precios son de 290, y avanzando hacia la zona de dogouts suben a los 377 pesos.

Más centrados en las gradas van de los 472 a los 671 los boletos más caros. En el segundo piso van de los 290 pesos a los 377 pesos.

Por ahora en jardines hay muy pocas localidades y en gradas comienzan a subir la venta de los boletos para el Campeche vs México.