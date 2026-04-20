TV Azteca transmitirá Necaxa vs Chivas en la Jornada 16 del Clausura 2026

Semana de fecha doble en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En la recta final de la Fase Regular, Necaxa recibe a Chivas en la cancha del Estadio Victoria, partido correspondiente a la Jornada 16 del campeonato.

Dirigidos por Martin Varini, la escuadra de los Rayos encara el encuentro tras haber empatado frente a Tigres. Ubicados en el lugar 11 de la tabla general, el equipo de Aguascalientes aún aspira a acceder a la Fase Final de la presente campaña, pues tiene marca de 17 puntos a falta de dos partidos y el octavo puesto registra 22 unidades.

Sin embargo, del otro lado se encuentra el Guadalajara. Comandados por Gabriel Milito, el 'Rebaño Sagrado' lidera el certamen con 34 puntos y se meten al Estadio Victoria tras haber goleado a Puebla en la Fecha 15.

En la recta final de la Fase Regular, Armando González sigue peleando por el liderato de goleo. 'La Hormiga' tiene 12 anotaciones en el Clausura 2026 y de momento se encuentra empatado con Joao Pedro del Atlético de San Luis con la misma cantidad de goles. El delantero de Chivas promedia un gol cada 92 minutos.

TV Azteca transmitirá Necaxa vs Chivas EN VIVO

El partido de Necaxa vs Chivas lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS este miércoles 22 de abril por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 21:00 horas, tiempo de la CDMX.