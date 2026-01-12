TV Azteca transmitirá Necaxa vs Rayados de Monterrey en la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 y ya tenemos la primera doble fecha en el futbol mexicano. TV Azteca Deportes, fiel a su tradición trae lo mejor de la Liga MX y por ello, podrás disfrutar EN VIVO y totalmente GRATIS el duelo entre los Rayos del Necaxa y los Rayados de Monterrey que se disputará en suelo hidrocálido.

El cotejo está programado para el martes 13 de enero en punto de las 7:00 pm y será una dura prueba para los pupilos de Martín Varini ante un rival que viene tocado tras perder en la primera fecha. Los Rayos dejaron muy buenas sensaciones tras su victoria en Torreón contra Santos Laguna, mientras que, los pupilos de Domenec Torrent no pudieron ante los Diablos Rojos que sacaron las tres unidades en el Gigante de Acero con un buen tanto de Helinho.

Necaxa goleador

Este partido será también un contraste de realidades en el presente torneo del futbol mexicano. El club hidrocálido fue el único equipo que marcó más de dos goles en su debut del Clausura 2026 y Rayados está en la lista de los conjuntos que se quedó sin anotar en más de 90 minutos.

Finalmente, por si hubiera pocos ingredientes para disfrutar este partido por la señal de TV Azteca Deportes, es el debut de los Rayos de Necaxa con su televisora de confianza. Así que ya lo sabes, el martes 13 de enero en punto de las 7:00 pm tenemos una cita por Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.