Una señal clave: la cábala de Cruz Azul que le daría el triunfo final en el Clausura 2026

Se suele decir que un tropezón no es caída, y en Cruz Azul esta frase podría tener un significado mucho más poderoso. Pese a que el Clausura 2026 arrancó con una derrota 2-1 ante León que encendió la inquietud de la afición, esto no sería necesariamente una mala noticia, dado que hay quienes podrían ver en este traspié inicial una interesante cábala.

El Clausura 2024 fue uno de los torneos más memorables de la Máquina en los últimos tiempos , por más que no pudieran adjudicarse el trofeo de la Liga BBVA MX. En esa oportunidad, el equipo (que en ese entonces comandaba Martín Anselmi) tuvo un inicio similar, con una derrota ante Pachuca en condición de local.

Aquella derrota no sólo no frenó al equipo, sino que fue el puntapié inicial para consolidar a un equipo de jerarquías. Aquel Cruz Azul terminó consolidándose y se elevó como la segunda mejor defensa del torneo, lo que le permitió alcanzar la final y dejar huella en La Noria.

La confianza de Cruz Azul por revertir la situación

Tal y como ocurrió hace dos años, Cruz Azul inició el torneo con una caída, esta vez en el Estadio León y, otra vez, el golpe llegó temprano en los primeros días de enero. El objetivo es el mismo: conquistar la ansiada Décima, un logro que les es esquivo a los cementeros desde hace cinco años.

Sorprendentemente, en el Guardianes 2021, el último torneo de la Liga BBVA MX en el que La Máquina se proclamó campeón, el inicio también fue turbulento, dado que el equipo acumuló dos derrotas consecutivas en sus primeras jornadas. Justo después de ese mal comienzo, el equipo selló una racha histórica de 12 triunfos al hilo.

¿Qué dijo Larcamón tras la derrota de Cruz Azul en la primera jornada?

Luego del 2-1 ante los Panzas Verdes, Nicolás Larcamón le habló directamente a los aficionados celestes. "Entiendo y empatizo mucho con el aficionado que hoy está inquieto, incómodo y exigiendo muchísimo más de nosotros", señaló el entrenador argentino en rueda de prensa.