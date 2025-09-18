Tigres, Cruz Azul y América, entre los 100 clubes más caros del mundo; ¿cuánto valen?

Tigres, América y Cruz Azul no solo son los tres equipos más caros de la Liga BBVA MX (junto con Rayados de Monterrey), sino que, además, son las únicas tres escuadras de México que forman parte de los 100 clubes más costosos del mundo. ¿Cuánto vale cada uno?

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Cruz Azul, América y Tigres forman parte del tip 4 de equipos más caros del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con un valor superior a los 70 millones de euros; no obstante, otra página de estadísticas los coloca en el top 100 a nivel mundial junto con otras escuadras como Manchester City y Liverpool.

Tigres, América o Cruz Azul; ¿cuál de los 3 clubes de la Liga BBVA MX vale más?

Fue el Observatorio de Futbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) quien compartió una lista con los 100 clubes más caros del mundo. Cabe mencionar que este listado toma en cuenta el dinero que cada institución ha invertido para formar su plantel actual, lo cual hace que estos tres equipos mexicanos formen parte del mismo.

Te puede interesar: ¿Cómo quedó la tabla general tras el empate de Chivas?

Te puede interesar: ¿Es una persona difícil? Esto piensa Diego Reyes de Carlos Vela

Se trata, entonces, de los 100 clubes que más dinero han pagado en fichajes y que, por ende, presentan una plantilla competitiva. Aquí, destaca que tanto América como Cruz Azul y Tigres han desembolsado entre 72 y 94 millones de euros, una cantidad por demás espectacular para la primera división nacional.

El primero en este apartado es el conjunto felino, quien pagó 94 millones de euros. En el segundo lugar se encuentra La Máquina quien invirtió solamente cinco millones menos que los de la Sultana del Norte; finalmente se ubica el cuadro de Coapa, quien pagó 72 millones por su plantilla actual.

¡No es el Real Madrid! ¿Qué club es el más caro a nivel Mundial?

El listado correspondiente al CIES determina que los clubes de la Premier League son los que lideran este apartado. De hecho, coloca en el primer lugar al Chelsea, primer campeón del Mundial de Clubes, luego de la inversión de mil 314 millones de euros. Entre los más “gastalones” también destacan Manchester City y Manchester United con más de mil millones de euros.

Motivados y mentalizados en la Jornada 9. 💪😤 pic.twitter.com/4fKbzgNDrO — Club América (@ClubAmerica) September 17, 2025

¿Cuál es el club más caro de la Liga BBVA?

Basándonos nuevamente en el portal Transfermarkt, este menciona que es el conjunto de Coapa quien, tras la adquisición de Allan Saint-Maximin , se convirtió en la plantilla más costosa de la primera división mexicana al valer 108.5 millones de euros.