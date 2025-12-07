Isaac Pitbull Cruz vs Lamont Roach Jr: Ver GRATIS y EN VIVO la pelea HOY sábado 6 de diciembre, resultado del combate por el campeonato interino superligero del CMB; round online y por internet
Pitbull Cruz expondrá su cinturón de campeón mundial interino del CMB ante Lamont Roach
Isaac 'Pitbull' Cruz subirá al cuadrilátero este sábado 6 de diciembre para enfrentarse a Lamont Roach Jr. para defender su título mundial interino de peso superligero del CMB en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. Los detalles de la pelea, los podrás disfrutar en vivo y gratis, a través de Azteca Deportes.
