TV Azteca transmitirá la pelea Tenshin Nasukawa vs Juan Francisco Gallo Estrada

Juan Francisco Gallo Estrada vuelve al ring para dar un combate más en su legendaria carrera de 49 peleas, para medirse ante un japonés peligroso Tenshin Nasukawa en Japón.

Este pleito es parte de una eliminatoria por el cetro de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo y el mexicano va decidido a dar la campanada hasta el país asiático.

Con 35 años y una carrera que comenzó en 2008 dando alegrías al deporte mexicano, Gallo no baja la guardia y quiere alcanzar este nuevo campeonato en dicha división y par ello tendrá que maniatar a un Nasukawa que tendrá factores a su favor.

El horario, su gente, el apoyo y hasta los jueces son puntos que podrían afectar a Estrada y favorecer al nipón que es 8 años menor que el oriundo de Puerto Peñasco.

Así llegan Gallo Estrada y Nasukawa al combate

Gallo Estrada tiene 45 victorias, de las cuales 28 fueron por nocaut; también tiene cuatro derrotas y una de estas por nocaut, ocurrida ante el ponchado Jesse Rodríguez.

Su último duelo fue ante Karim Arce en Hermosillo en junio del año pasado y anhela volver al camino de la victoria pensando en un título.

Por el japonés, tiene siete triunfos, dos por nocaut y una derrota que fue en su enfrentamiento más reciente, sucedida ante Takuma Inoue en noviembre del año pasado.

¿Dónde ver EN VIVO Gallo Estrada vs Tenshin Nasukawa?

La pelea de Estada vs Nasukawa, la podrás ver este sábado 11 de abril a las 11:00 PM, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo.