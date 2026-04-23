TV Azteca transmitirá Puebla vs Querétaro en la Jornada 17 del Clausura 2026

La Jornada 17 de la Liga BBVA MX llega con el último Viernes Botanero del Torneo Clausura 2026 a la señal de TV Azteca. Este 24 de abril, Puebla recibe a Querétaro en la cancha del Estadio Cuauhtémoc para cerrar la Fase Regular de la presente campaña.

Dirigidos por Alberto Espigares, el conjunto de 'La Franja' ya se encuentra sin posibilidades de acceder a la siguiente instancia de la competencia. Por su parte, los 'Gallos Blancos' también están eliminados de la Liguilla del Clausura 2026.

El Club Puebla encara el partido en casa luego de haber perdido en su visita a Monterrey en la semana de fecha doble. Mientras que el cuadro albiazul viene de empatar frente a Cruz Azul en la Fecha 16 del campeonato.

La escuadra comandada por Esteban Gonzalez no conoce la victoria en calidad de visitante durante el certamen en curso. Jugando en territorio ajeno, Querétaro tiene marca de cuatro empates y tres derrotas, por lo que la visita al Estadio Cuauhtémoc será la última oportunidad del Clausura 2026 para ver el triunfo fuera del Estadio Corregidora.

TV Azteca transmitirá Puebla vs Querétaro EN VIVO

El partido de Puebla vs Querétaro lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS este viernes 24 de abril en punto de las 19:00 horas, compromiso que va a ser transmitido por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.